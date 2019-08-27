Улан-Удэ, , 08:19 — REGNUM

В выходные из Улан-Удэ стартовал автопробег, посвящённый 80-летию победы советско-монгольских войск над японской армией на реке Халхин-Гол. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Бурятии, участники передадут в дар Монголии памятник воинам — уроженцам республики.

Памятник «Воинам Бурятии – участникам боев на р. Халхин-Гол» Сайт правительства Бурятии egov-buryatia.ru

«Памятник представляет собой стелу с фигурами трех воинов бурятской, русской и монгольской национальностей в полный рост. На постаменте, облицованном керамогранитом и обрамленном георгиевской лентой из металла, закреплены памятные таблички с указанием имен 398 воинов — уроженцев Бурятии, павших в боях в 1939 году на р. Халхин-Гол», — говорится в сообщении.

Монумент будет установлен 30 августа на сопке Ремизова. Высота была названа в честь командира 149-го мотострелкового полка майора Ивана Ремизова, который успешно руководил боевыми действиями полка, проявляя личную отвагу и мужество. Погиб в бою 8 июля 1939 года и был похоронен на поле боя.

Как сообщало ИА REGNUM, официальные празднования в честь 80-летия победы на Халхин-Голе начались в Монголии 26 августа. Ранее в Бурятии была издана монография, посвящённая сражению.

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