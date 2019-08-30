Майкоп, , 14:36 — REGNUMВласти Адыгеи в преддверии Дня знаний помогли нуждающимся семьям собрать детей в школу. Наборы канцелярских принадлежностей, обуви, школьной и спортивной формы получили 127 семьей, в которых воспитываются 253 ребенка, сообщили ИА REGNUM 30 августа в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

В ведомстве отметили, что всего на социальном обслуживании в регионе числятся 328 семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, а также многодетные семьи.

Проверка показала, к новому учебному году смогли подготовь детей 60% семей из числа указанной категории. Остальным была оказана помощь за счет внебюджетных средств комплексных центров соцобслуживания населения и личных средств, собранных сотрудниками данных учреждений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в правительстве Адыгеи отметили, что с 1 сентября во всех общеобразовательных школах республики будет организовано горячее питание.