Майкоп, , 17:58 — REGNUM

На подготовку к новому учебному году власти Адыгеи потратили свыше 220 млн рублей: почти 78 млн было направлено из республиканской казны и 148 млн — из муниципальных бюджетов. Все школы региона межведомственной комиссией признаны готовыми к учебному году, сообщили ИА REGNUM 27 августа в пресс-службе правительства субъекта.

По данным министерства образования и науку Адыгеи, в День знаний в школы республики пойдут порядка 53 тыс. учащихся, из них 6,3 тыс. — первоклассники.

В правительстве региона отметили, что с 1 сентября во всех общеобразовательных организациях будет организовано горячее питание. За счет республиканского бюджета и субвенций также решен вопрос с предоставлением бесплатных школьных учебников.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил минобру республики рассмотреть возможность строительства в поселке Табачный Майкопского района новой школы на 500 мест.