Москва, , 13:10 — REGNUMЖителям России вряд ли готовы отказаться от знакомого каждому гражданину праздника знаний — 1 сентября, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, комментируя предложение депутат Госдумы продлить летние каникулы до октября.

«Сама инициатива переноса начала учебного года вопросов не вызывает, более того, можно быть уверенными, что школьники и студенты совершенно точно поддержат эту идею.

Однако в полный рост встанет продолжительность других каникул. Ее придется сократить из-за того чтобы учащиеся успели освоить всю учебную программу, которая расписана с учетом пауз на каникулы и выходные дни.

Есть еще момент традиции, от которой даже в теории отойти будет очень сложно. Это 1 сентября, когда в России и странах постсоветского пространства начинается учебный год.

Более того, почти нигде, кроме как в РФ и странах бывшего СССР, нет традиции поздравлять учителей букетами и подарками, отмечая тем самым День знаний, и делать из этой даты что-то более значительное, чем просто констатация факта начала очередного учебного сезона.

Вот это «оторвать» от российского менталитета будет очень непросто. Все знают, как в России держатся за традиции, даже если они морально устарели», — высказала свою точку зрения эксперт.

Как сообщало, депутат Госдумы РФ Василий Власов (ЛДПР) предложил продлить каникулы для школьников до 1 октября.

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