Ростов-на-Дону, , 12:59 — REGNUM76-ю годовщину освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков празднует Ростовская область 30 августа. На территории строящегося военно-исторического музея «Самбекские высоты» прошёл митинг, затем состоялась церемония захоронения останков 46 бойцов Красной армии, сообщает ИА REGNUM.

«За яростное сопротивление донская земля заплатила сполна. При прорыве Миус-фронта, конечной точкой которого были именно эти места, общие потери превысили 800 тысяч человек. В истории Великой Отечественной бои за Самбекские высоты стали примером самоотверженности», — сказал донской губернатор Василий Голубев.

В настоящее время вечный покой на Аллее Памяти «Самбекских высот» обрели 165 солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны.

ИА REGNUM напоминает, что Аллею Памяти у Самбекских высот открыли в апреле 2017 года.