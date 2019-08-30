Москва, , 12:57 — REGNUMНаселение Новой Москвы планируется увеличить до 1,5 млн человек. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сроки, за которые будет реализована задача, он не назвал, однако отметил, что до 2035 года в Новой Москве планируется построить 150 млн квадратных метров недвижимости.

Кроме того, Черемин отметил, что в Москва активно развивается велопрокат, что позитивно сказывается на экологии столицы. На данный момент в городе есть около 200 станций, где можно арендовать велосипед. Также набирают популярность электрические самокаты.

«Всё это привело к тому, что атмосфера в городе существенно улучшилась. Резко снизились количество выбросов вредных веществ в атмосферу. Сегодня Москва лидирует по качеству воздуха в крупных городах Европы», — отметил чиновник.

Ещё один план — сократить срок службы вагона метро до пяти лет.

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