Владивосток, , 05:04 — REGNUMПо прогнозу руководителя Примгидромета Бориса Кубая, 30 августа на регион выйдет мощный тропосферный вихрь, уйдёт на запад и восток Приморья. А уже к концу дня 31 августа дожди покинут край, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Всего 7 дней Владивосток в августе жил без дождей — такого ещё не бывало

1 сентября погода начнёт улучшаться — новых циклонов не ожидается, могут быть 2 сентября дожди на севере Приморья, а 3 сентября небо окончательно очистится от облаков.

Катастрофических подъёмов рек 31 августа и 1 сентября не ожидается.

Первая неделя сентября обещает быть сухой и теплой.

Читайте также: Пик паводка на Дальнем Востоке: в зоне подтопления крупнейшие города

Как сообщало ИА REGNUM, аномальный август пережили приморцы в этом году. Дожди практически не прекращались. Разлившиеся реки затопили дороги, частные дома, смыты мосты. После спада воды начнутся восстановительные работы.