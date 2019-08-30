Стокгольм, , 13:54 — REGNUMШведские парламентарии предлагают арендовать тюрьмы заграницей. Об этом сообщает портал радио Швеции Sveriges Radio SR.

Данные шведской службы тюрем показывают, что острый дефицит мест в тюрьмах Швеции приводит к вынужденному нарушению условий содержания заключенных. Заключенные вынуждены жить во всех пригодных помещениях, включая комнаты для свиданий. Партия шведских демократов предлагает пойти по стопам Норвегии, которая уже арендует тюремные объекты в странах ЕС.

Скептики указывают на высокие затраты, с которыми придется столкнуться Швеции, чтобы решить этот вопрос арендой помещений заграницей.