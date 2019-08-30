Аддис-Абеба, , 17:15 — REGNUMФонд Альберта Освальда объявил, что премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед стал лауреатом Гессенской премии мира 2019 года. Решение о награждении эфиопского лидера премией было объявлено членами Попечительского совета Фонда. По их мнению, эта награда является признанием высоких достижений Абия Ахмеда, которых он добился за короткое время после вступления в должность в апреле 2018 года. «За первый год пребывания в должности он освободил диссидентов, уволил коррумпированных чиновников и заключил историческое примирение с Эритреей. За это он теперь получает Гессенскую премию мира», — говорится в сообщении Фонда. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Согласно заявлению Фонда, премьер-министр Абий Ахмед считается своим народом и международным сообществом крайне благонадежным, особенно после заключения мирного договора с соседней Эритреей. В течение 20 лет два государства находились в состоянии ни войны, ни мира. В многонациональной стране с населением в 105 миллионов человек премьер-министр Эфиопии инициировал эффективные политические и экономические реформы. «Абий Ахмед назначил свободные выборы на май 2020 года. В этом году его кампания по посадке четырех миллиардов деревьев для жителей всей страны была в заголовках СМИ стран всего мира», — отмечается в заявлении.

Премия Гессена за мир в размере 25 000 евро была учреждена в 1993 году Альбертом Освальдом, бывшим премьер-министром федеральной земли ФРГ Гессен. Премия присуждается ежегодно людям, показавшим «выдающиеся заслуги в международном взаимопонимании и достижении мира».