Аддис-Абеба, , 14:04 — REGNUMВсемирная организация здравоохранения сообщает: «Паломники со всей Эфиопии прибывают пешком, на машине и самолете во многие церкви и монастыри, разбросанные по некогда древнему христианскому королевству Эфиопии. Они ищут благочестия в общении, но именно в их общем паломничестве процветают такие опасные заболевания, как холера. Главным среди паломников является праздник архангела Гавриила, который принимает небольшой город Кулуби, в восточной зоне Харарге штата Оромо. Такое большое собрание в Кулуби создает благоприятную среду для передачи холеры, особенно потому, что обеспечение хорошей гигиены в таком контексте является огромной проблемой. Эта ситуация усугубляется еще и непрекращающейся вспышкой холеры, которую испытывает Эфиопия в настоящее время». Об этом сообщает эфиопское информационное агентство EthioNews.

Впервые о заболевании холерой было сообщено 25 апреля 2019 года в эфиопской области Амхара. С тех пор в шести других регионах были зарегистрированы вспышки холеры, причем большинство случаев (985) зарегистрировано в регионах Амхара, Оромо и Афар, а также в столице страны Аддис-Абебе. Для размещения большого количества людей, посещающих город в разные периоды времени, было создано Региональное бюро здравоохранения Оромо и Эфиопский институт общественного здравоохранения при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и партнерских учреждений. В рамках их усилий были установлены туалеты со станциями для мытья рук, открыты центры по лечению холеры и неотложной помощи.

Усилия ВОЗ по борьбе с холерой и ее ликвидации во время вспышки включают оказание помощи региональным службам здравоохранения и водоснабжения для проверки и мониторинга качества воды. Там, где были созданы центры по лечению холеры, специалисты ВОЗ по водоснабжению, санитарии и гигиене также предоставляют технические рекомендации работникам здравоохранения. Представитель ВОЗ в Эфиопии Агрей Батегереза подчеркнула важность совместных усилий по предотвращению распространения холеры. «Эта совместная работа для того, чтобы обезопасить религиозные праздники, особенно при поддержке религиозных лидеров, дает нам реальный шанс контролировать и, возможно, даже ликвидировать холеру в Эфиопии».