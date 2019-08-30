Москва, , 12:19 — REGNUMВ Москве планируется построить более 250 транспортно-пересадочных узлов. Об этом сообщил руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей столицы Сергей Черёмин на конференции «IT'S TIME FOR MOSCOW», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дороги Иван Шилов © ИА REGNUM

Докладчик сообщил, что к 2020 году в столице планируется построить около 300 километров новых автомагистралей. Это должно решить проблему с пробками, которые периодически возникают в столице.

«В городе часто бывают пробки, но это обусловлено прошлыми ошибками в планировании городской сети и быстрым ростом числа машин», — сказал Черёмин.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа реальная численность населения Москвы

Читайте развитие сюжета: Половина Москвы состоит из «зелёных» зон, уверены в мэрии