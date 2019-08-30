Москва, , 12:12 — REGNUMМассовые беспорядки в Москве происходят по одной и той же схеме: участники действуют импульсивно и позже расплачиваются за это, тогда как организаторы остаются в тени. Об этом говорится в спецрепортаже, опубликованном 30 августа на официальном канале СКР в YouTube.

«Столичные массовые беспорядки — одна и та же схема, схожий сценарий», — говорится в описании видео.

В СКР сопоставили несогласованные акции 2019 года, несанкционированные митинги в 2017 году и столновения в 2012 году на Болотной площади. Организация протеста, перерастающего в столкновения с силовиками, становится очевидной для следователей. Беседы с участниками таких стычек показали, что люди действуют, поддавшись общему импульсу, когда «эмоции берут верх над рассудком».

Позже за агрессию в отношении правоохранителей наступает персональная ответственность, тогда как «кукловоды», которые распределяют роли и потоки финансов, остаются безнаказанными, отметили в СК.

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