Женева, Швейцария, , 10:45 — REGNUMВо всех регионах мира, за исключением Северной и Южной Америки, наблюдается рост числа случаев заболевания корью, которая может быть смертельной для детей. Это заболевание можно предотвратить с помощью вакцинации, передает информационное агентство Reuters со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Директор департамента ВОЗ по иммунизации, вакцинации и биологическим препаратам Кейт О'Брайен возложила вину за происходящее на слабые системы здравоохранения и дезинформацию о вакцинах. Она также призвала социальные сети и сообщества убедиться в том, что распространяемая в них информация о предотвращении высокоинфекционной болезни точная.

«Мы наблюдаем регресс, мы на ложном пути», — сказала О'Брайен на брифинге.

«Мы заметили тревожную тенденцию — во всех регионах наблюдается рост заболеваемости корью, за исключением региона Северной и Южной Америки, где было зафиксировано небольшое снижение», — добавила она.

По данным ВОЗ, почти в три раза больше случаев заболевания корью было зарегистрировано с января по июль этого года, чем за тот же период в 2018 году.

В этом году во всем мире было зарегистрировано почти 365 000 случаев заболевания корью, что является самым высоким показателем с 2006 года, сказала О'Брайен, отметив, что они представляют собой лишь часть из 6,7 миллиона случаев подозрения на корь. По последним данным, корь вызвала около 109 000 смертей в 2017 году.

Самые крупные вспышки зафиксированы в Демократической Республике Конго (155 460 случаев), на Мадагаскаре (127 454) и на Украине (54 246), говорится в сообщении ВОЗ.

Европа также потеряла свои позиции, а в 2018 году четыре страны лишились своего статуса свободных от кори — Албания, Чешская Республика, Греция и Великобритания, говорится в сообщении.

«Мы рассматриваем дезинформацию в качестве растущей угрозы», — подчеркнула О'Брайен.