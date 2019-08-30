Улан-Удэ, , 10:00 — REGNUMВ столице Бурятии хотят ввести штрафы за уничтожение зелёных насаждений, парковку на газонах и детских площадках. Как оказалось, несмотря на наличие запрета на вышеперечисленные действия, санкций за их нарушение нет.

На прошедшей 29 августа сессии Горсовета депутаты рассмотрели введение штрафов за некоторые нарушения. По словам председателя комитета городского хозяйства Улан-Удэ Александра Тюрюханова, законопроект был создан для приведения в соответствие с действующим законодательством.«Ввиду количества нарушений правил благоустройства органов местного самоуправления, за которые отсутствует административная ответственность, а также в целях понуждения к соблюдению требований, установленных правилами благоустройства, необходимо предусмотреть административную ответственность за их несоблюдение», — передаёт «Байкал-Daily» слова чиновника.

Законопроект предусматривает ответственность за размещение автомобилей на газонах, пешеходных дорожках, детских игровых и спортивных площадках. Кроме того, депутаты намерены штрафовать за неустановку урн у входов в организации и учреждения.

Впрочем, как показывает опыт башкирских законодателей, во всём нужна мера. Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии намерены пересмотреть законодательство о парковке на газонах в сельских районах, где зачастую нет ни оборудованных парковок, ни благоустроенных газонов.

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