Ярославль, 17 июля 2019, 13:29 — REGNUM
В Ярославскую областную думу внесен проект изменений в закон об административных правонарушениях Ярославской области, которые предусматривают ответственность за парковку автомобилей на газонах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно тексту статьи 25.3, «Нарушение установленного правилами благоустройства запрета на размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей».
Сейчас в Ярославской области за парковку на газонах штрафуют крайне редко. Действующий областной закон предусматривает весьма размытую формулировку: «использование элементов озеленения в целях, не предусмотренных правилами благоустройства». Дело в том, что в разных регионах России нормы региональных законов о штрафах за такую парковку неоднократно обжаловались в судах. В федеральном КоАП такой статьи нет, так как газоны, как правило, не являются элементами улично-дорожной сети.
Точку в этом споре поставил Конституционный суд России, который признал штрафы законными.
«Данное уточнение предусматривается с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой в соответствии с положениями федерального законодательства субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, совершенные с использованием транспортных средств, в частности за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Ярославскую областную думу.
Уточнение формулировки закона облегчит возможность наказания водителей, паркующих свои автомобили на газонах во дворах. Но пока он не решает другой важный вопрос — как добиться наказания нарушителей. Дело в том, что, согласно тому же закону, штрафовать за это может лишь областная инспекция административно-технического надзора. Ее сотрудников недостаточно для того, чтобы контролировать все дворы даже в областном центре — Ярославле.
Ранее штрафовать за парковку на газонах могли административные комиссии органов местного самоуправления. Например, в Ярославле такая комиссия действовала в каждом районе, регулярно проводя рейды по дворам. После перераспределения полномочий в сфере благоустройства в 2017 году местные власти лишились такой возможности.
В мэрии и муниципалитете Ярославля не раз говорили о том, что полномочия по штрафам за парковку на газонах нужно вернуть на местный уровень. Однако пока внесенные изменения в областной закон этого не предусматривает.