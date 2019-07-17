Ярославль, , 13:29 — REGNUM

В Ярославскую областную думу внесен проект изменений в закон об административных правонарушениях Ярославской области, которые предусматривают ответственность за парковку автомобилей на газонах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Парковка на газоне City-yaroslavl.ru

Согласно тексту статьи 25.3, «Нарушение установленного правилами благоустройства запрета на размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до двух тысяч рублей; на должностных лиц — от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на юридических лиц — от пяти тысяч до двадцати пяти тысяч рублей».

Сейчас в Ярославской области за парковку на газонах штрафуют крайне редко. Действующий областной закон предусматривает весьма размытую формулировку: «использование элементов озеленения в целях, не предусмотренных правилами благоустройства». Дело в том, что в разных регионах России нормы региональных законов о штрафах за такую парковку неоднократно обжаловались в судах. В федеральном КоАП такой статьи нет, так как газоны, как правило, не являются элементами улично-дорожной сети.

Точку в этом споре поставил Конституционный суд России, который признал штрафы законными.

«Данное уточнение предусматривается с учетом правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой в соответствии с положениями федерального законодательства субъект Российской Федерации вправе своим законом установить административную ответственность за административные правонарушения в области благоустройства, совершенные с использованием транспортных средств, в частности за размещение транспортных средств на газоне или иной территории, занятой зелеными насаждениями», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Ярославскую областную думу.

Уточнение формулировки закона облегчит возможность наказания водителей, паркующих свои автомобили на газонах во дворах. Но пока он не решает другой важный вопрос — как добиться наказания нарушителей. Дело в том, что, согласно тому же закону, штрафовать за это может лишь областная инспекция административно-технического надзора. Ее сотрудников недостаточно для того, чтобы контролировать все дворы даже в областном центре — Ярославле.

Ранее штрафовать за парковку на газонах могли административные комиссии органов местного самоуправления. Например, в Ярославле такая комиссия действовала в каждом районе, регулярно проводя рейды по дворам. После перераспределения полномочий в сфере благоустройства в 2017 году местные власти лишились такой возможности.

В мэрии и муниципалитете Ярославля не раз говорили о том, что полномочия по штрафам за парковку на газонах нужно вернуть на местный уровень. Однако пока внесенные изменения в областной закон этого не предусматривает.