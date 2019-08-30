Бичурский район, Бурятия, , 09:33 — REGNUMКультура тритикале — гибрид пшеницы и ржи — занимает всё большее место в посевах бурятских сельхозпроизводителей. Об этом написал на своей странице в «Фейсбук» директор Россельхозцентра по Бурятии Намжил Мардваев.

Злаки (сс)GDJ

«Унаследовав все лучшее от родительских форм, она значительно превосходит пшеницу по устойчивости к неблагоприятным природным факторам, а рожь по качеству зерна», — отметил он.

По его словам, если для западных районов страны с благоприятными природно-климатическими условиями тритикале не так актуальна, то в Бурятии с её экстремальными условиями имеет огромнейшую перспективу. Тем более, отметил Мардваев, что она подходит диетического питания, получающего в последнее время всё большую популярность.

На сегодняшний день посевы под гибридную культуру занимают более 300 га в Тарбагатайском, Бичурском, Еравнинском районах. Он добавил, что на скудной светло-каштановой почве опытного поля Бурятской сельхозакадемии, видовая урожайность тритикале составляет 36 ц/га.

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