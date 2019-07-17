Улан-Удэ, , 07:11 — REGNUM

Эффективность использования государственных субсидий аграриями Бурятии более чем в шесть раз ниже, чем в краснодарских совхозах. Об этом написал на своей странице в «Фейсбуке» глава бурятского «Россельхозцентра» Намжил Мардваев.

По его словам, в Бурятии получатели госсубсидий — фермеры, индивидуальные предприниматели и сельскохозяйственные предприятия в 2017 году, получив около 1,3 млрд рублей господдержки, произвели валовой продукции на 5,7 млрд. Намжил Мардваев добавил, что последняя цифра сравнима с валовой продукцией совхоза «Назаровский» в Краснодарском крае, который при этом получил лишь 200 млн субсидий.

«В итоге на 1 рубль господдержки получатели госсубсидий в Бурятии производят продукции на 4,4 рубля, а в Назаровском — на 28,5 рубля. Соответственно, эффективность использования госсубсидий в Назаровском превышает в 6,5 раза», — отметил он.

Картину могли бы несколько скрасить личные подсобные хозяйства, которые в том же году, по данным минсельхоза республики, произвели продукции на 11 млрд рублей. Однако эти цифры получены так называемым методом досчёта, написал глава «Россельхозцентра».

"И при этом мы показываем чудеса изобретательности, к примеру, по производству картофеля за 2018 год. Министерство сельского хозяйства Бурятии в конце прошлого года называло цифру — 220 тыс. т, но уже весной — 144 тыс. т, куда исчезли 76 тыс. т, ведь это почти миллиард рублей валовой продукции? Если так миллиардами тасовать вот эту валовку, то можно показать любой процент прироста, какой нужен», — подчеркнул Намжил Мардваев.

В результате, по его словам, вместо реального производства основной целью многих сельхозтоваропризводителей в республике сегодня стало получение госсубсидий. А господдержка уже не помогает развитию сельского хозяйства.

Напомним, ранее руководитель «Россельхозцентра» не раз критиковал работу чиновников минсельхоза. Как сообщало ИА REGNUM, он рассказал о том, что по поголовью овец, а также по валовому производству зерна республика откатилась на сто лет назад. По его словам, ближайшей задачей станет выход на показатели 1932 года.

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