Чита, , 07:43 — REGNUMВ новому учебном году за парты за парты сядут порядка 150 тысяч школьников Забайкальского края. Такие данные на своём сайте приводит региональное министерство образования. В сравнении с информацией годичной давности получается, что число школьников в регионе увеличилось на 6 тысяч человек (тогда в Забайкалье насчитывалось 144 тысячи учащихся общеобразовательных учреждений).

«Учиться в первый класс пойдут более 16 тысяч детей, в 11 класс — около шести тысяч школьников», — отмечается в официальном сообщении. Известно также, что в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 годов в День знаний в общеобразовательных организациях пройдут Уроки Победы.

Также в рамках национального проекта «Образование» 45 школ из 20 муниципальных районов края станут Центрами образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», которые будут созданы как структурные подразделения общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и в малых городах.

Напомним, 27 августа 2019 года гимназия №21 в Забайкальском крае стала первым в России образовательным учреждением, подключённым к высокоскоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

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