Чита, , 12:55 — REGNUM

Гимназия №21в Забайкальском крае стала первым в России образовательным учреждением, подключённым к высокоскоростному интернету в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Подробности об этом событии с участием министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константина Носкова и главы региона Александра Осипова сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.

21 гимназия Читы первой в стране подключена к высокоскоростному интернету Правительство Забайкальского края

Скорость интернета в городских образовательных учреждениях Забайкалья составит 100 мегабит в секунду, в сельских – 50 мегабит Правительство Забайкальского края

Как пояснила директор образовательного учреждения Татьяна Гарбуз, прежде в начальной школе гимназии скорость интернета была насколько низкой, что не позволяла использовать компьютерное оборудование в полную силу.

«С нового учебного года для образования 180 детей появятся новые интернет-возможности, а педагоги смогут реализовать свой проект по распространению инновационного опыта в школы города и районов края», — подчеркнула педагог.

В свою очередь Константин Носков пообещал, что со временем высокоскоростной интернет появится во всех школах региона:

Константин Носков «В городских образовательных учреждениях — это 100 Мегабит в секунду, в сельских — 50 Мегабит».

Глава Забайкалья Александр Осипов и министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков Правительство Забайкальского края

По словам главы региона Александра Осипова, в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика» компания ТрансТелеКом обеспечит интернет-соединением 1159 учреждений Забайкальского края, среди них школы и учебные заведения профессионального образования, лечебно-профилактические учреждения, пожарные части, органы местного самоуправления и другие организации.

Как уже сообщало ИА REGNUM, министр связи РФ Константин Носков работает сегодня, 27 августа, в Забайкалье. Ранее столичный чиновник уже сообщал о том, что в Государственную Думу внесен законопроект, который даст возможность сделать серьезный рывок в обеспечении населения качественной связью.

Напомним, проект «Информационная инфраструктура» является одним из ключевых направлений национальной программы «Цифровая экономика».Среди его задач обеспечение к 2024 году доступа к интернету для не менее чем 97% домохозяйств страны.

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