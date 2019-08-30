Благовещенск, , 07:44 — REGNUMУчащиеся 1−4-х классов в Амурской области будут получать бесплатные полноценные горячие обеды ежедневно. Заксобрание региона приняло соответствующий закон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Теперь дети с 1 по 4 класс будут кушать в школьных столовых совершенно бесплатно. Предусмотрено полноценное горячее питание один раз в день. Спасибо депутатам, что поддержали эту инициативу. Амурская область станет первым регионом Дальнего Востока, где реализуется такой проект», — хорошей новостью поделился в своём инстаграм губернатор Амурской области Василий Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, изменения в системе школьного питания обещает и губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Он намерен уравнять за обеденными столами в школьных столовых детей из малоимущих семей и всех прочих. Во многих школах региона существовало крайне унизительное разделение: бедные дети ели за отдельными столами гораздо более скромные обеды, чем их сверстники, родители которых способны заплатить за обед. С 1 сентября 2019 года всех детей будут кормить совершенно одинаково. Разницу муниципалитетам компенсирует бюджет региона.