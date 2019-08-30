Петропавловск-Камчатский, , 06:18 — REGNUMСобрать девочку первый раз в первый класс, по данным Росстата, на Камчатке в среднем обойдётся в 31 737 рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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При этом условный «ранец» девочки — первоклассницы на Камчатке стал самым дорогим в России — родителям придётся выложить не менее 31 737 рублей. Собрать в школу мальчика, по минимуму, дешевле — 24 387 рублей, это второе место по дороговизне в России после Чукотки.

Как сообщало ИА REGNUM, собрать ребёнка в школу очень дорого на Чукотке — набор для мальчика обойдется в 24 875, для девочки — 29 545,97 рубля.