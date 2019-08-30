Анадырь, , 05:24 — REGNUMВ Чукотском автономном округе собрать в школу мальчика-первоклассника оказалось, по данным Росстата, дороже всего, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Набор для мальчика в 1-й класс обойдётся родителям на Чукотке в 24 875 рублей, а вот девочку будет собрать дороже. Но это не самая большая сумма по стране. Набор девочки-первоклассницы на Чукотке занимает пятое место в списке регионов РФ и стоит 29 545,97 рубля.

В набор входит одежда, обувь, канцелярия.

Как сообщало ИА REGNUM, по расчётам Росстата, набор первоклассника в 2019 году в среднем по России стоит 18,5 тысячи рублей.