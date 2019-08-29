Москва, , 17:58 — REGNUMЗаторы на дорогах Москвы достигли семи баллов по десятибалльной шкале. Так оценивает дорожную ситуацию 29 августа онлайн-сервис «Яндекс.Пробки».

Данный уровень соответствует статусу «серьёзные пробки». По состоянию на 17:50, наиболее сложно проехать в центре столицы, по Садовому кольцу, ТТК и на участках МКАДа. Также затрудняет перемещение серия ДТП на Можайском шоссе, авария и дорожные работы на Ленинградском шоссе.

По прогнозу сервиса, через час транспортная ситуация ухудшится до восьми баллов, а позже пробки пойдут на спад и дороги Москвы постепенно освободятся.