Москва, , 17:44 — REGNUMВ ГИБДД обсуждают идею усиления контроля скорости при перевозки детей в автомобилях. Эта мера даст свои результаты, однако она должна вводиться в комплексе с рядом сопутствующих правил. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 27 августа заявил директор филиала АГ «Авилон» Александр Кочетков.

«Идея усиления контроля скорости при перевозке детей правильная, и она может дать свои результаты в комплексе обязательных правил: с повышенным контролем за перевозкой детей без специальных автокресел, с развитием и расширением образовательных программ для детей по правилам поведения на дороге», — заявил Кочетков.

По его словам, при выборе автомобиля для семьи до 95% покупателей обращают внимание прежде всего на безопасность, элементы активной и пассивной защиты.

«Вес и класс автомобиля, системы экстренных служб, дуги безопасности, травмобезопасный педальный узел, и, конечно, защитное оборудование для детей — автокресла, безопасные стекла, зеркала для контроля за ребенком», — указал эксперт.

«При выборе автокресел и других специальных предметов важно обращать внимание на качество и приобретать только сертифицированную продукцию у официальных дилеров», — добавил он.

Ранее начальник ГИБДД России Михаил Черников предложил обсудить идею дополнительного ограничения скорости для водителей, перевозящих детей.

Как сообщал «КоммерсантЪ», правительством России и ГИБДД для сокращения числа аварий с участием дошкольников и несовершеннолетних также прорабатываются и другие меры: например, ужесточение санкций за перевозку детей без автокресел, введение новых штрафов и усиление информационной работы в интернете.

В настоящее время штраф за перевозку детей без автокресел составляет 3 тыс. рублей. В 2017 году детям старше семи лет разрешили ездить без автокресел на задних сиденьях. Поводом для обсуждения новых мер послужил неожиданный рост в 2019 году числа ДТП с участием детей на 1,2% в сравнении с прошлым годом (до 10,9 тыс. аварий). При этом до этого с 2012 года их число стабильно снижалось.