Туапсе, Краснодарский край, , 17:29 — REGNUM

Участниками профильной смены платформы «Россия — страна возможностей» — Всероссийского конкурса «РДШ — Территория самоуправления» и конкурса «Мой первый бизнес» — стали около 700 детей из 60 регионов России. Во Всероссийском детском центре «Орленок» они совместно с экспертами дорабатывали свои проекты, придумывали новые, учились лидерству и предпринимательству.

Напутствие детям в завершении тематической смены дал космонавт-испытатель, председатель Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» Сергей Рязанский. Его видеообращение транслировалось с экрана, установленного на Фестивальной площади ВДЦ.

Сергей Рязанский пожелал школьникам запастись энергией и хорошим настроением. «Мне хочется, чтобы вы продолжали делать то, что вы делаете, нести доброе, разумное, вечное. Сохраняйте дружбу, которая у вас здесь появилась. Я уверен, вы сможете в своей жизни добиться всего, чего только пожелаете».

Сергей Рязанский от всей души поздравил победителей Всероссийского проекта «РДШ — Территория самоуправления» и не стал прощаться, ведь совсем скоро стартует новый этап.

В церемонии закрытия тематической смены также принял участие руководитель образовательных проектов АНО «Россия — страна возможностей» Андрей Богданцев.

«Смена во Всероссийском детском центре «Орленок» стала для победителей конкурсов платформы «Россия — страна возможностей» — это «РДШ — территория самоуправления» и «Мой первый бизнес», точкой старта новых идей и проектов. Ребята из разных регионов России нашли новых друзей, объединились в команды единомышленников. Мы надеемся, что их идеи найдут свое воплощения и будут реализованы, как на региональном, так и на федеральном уровнях», — отметил он.

К участникам смены обратилась Заместитель директора по образовательной деятельности, управлению персоналом и связям с общественностью ВДЦ «Орленок» Людмила Спирина: «Дорогие ребята! Мы очень рады, что вы приехали к нам в «Орленок». Здесь вы отдыхали, пели, танцевали, обменивались идеями, создавали проекты, думали о том, как вам обустроить собственную жизнь и жизнь вашей страны. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый из вас сохранил те ориентиры, которые вы получили на смене Российского движения школьников. Поздравляю вас с окончанием смены и надеюсь, что тот позитивный потенциал, который вы получили здесь, вы потратите с пользой для себя и своих друзей».

На торжественном мероприятии состоялось награждение победителей проекта «РДШ — Территория самоуправления». Это 15 проектных команд из разных регионов России: команда «Темные лошадки» из Севастополя, команда «Dance-миссия» из Липецкой области, Школьный актив «Помогаторы» из Республики Карелия, команда «ГОСТ» из Красноярского края, команда «Сибирский бабр» из Иркутской области, команда «Гимназический парламент» из Новгородской области, команда «72 параллель» из Красноярского края, команда «Хранители Каинска» из Новосибирской области, команда «Активатор» из Республики Башкортостан, команда «Феечки» из Тверской области, команда «Сибирский корпус» из Омской области, команда «Зажигалки» из Кемеровской области и команда «Молодежь Кубани» из Краснодарского края. Также, победителями стала команда «Прадедушкины медали», объединившая школьников из пяти областей — Ростовской, Липецкой, Смоленской, Волгоградской и Ленинградской.

В завершении церемонии состоялся гала-концерт с участием группы «Пицца».