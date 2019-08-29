Махачкала, , 16:27 — REGNUM

Подозреваемый в финансировании терроризма дагестанский журналист Абдулмумин Гаджиев останется под стражей до 13 сентября. Верховный суда республики отказался отменять ранее вынесенное судом первой инстанции решение о продлении ареста, передаёт 29 августа корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, редактор отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев был задержан 14 июня 2019 года и с тех пор содержится в СИЗО города Махачкалы. По версии следствия, он в составе организованной группы через подставные благотворительные фонды занимался финансированием террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Спустя четыре дня после задержания, 18 июня, Советский районный суд Махачкалы арестовал журналиста на два месяца. В начале третьей декады августа Советский суд продлил срок содержания под стражей ещё на один месяц.

Как сообщало ИА REGNUM , сам Гаджиев отвергает все обвинения в свой адрес и называет дело против себя сфабрикованным. Коллеги журналиста связывают уголовное преследование с его профессиональной деятельностью и попыткой надавить на издание с ярко выраженной оппозиционной политикой.

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