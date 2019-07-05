Махачкала, , 15:56 — REGNUM

Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) обратился в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет России, а также к главе Дагестана в связи с уголовным преследованием редактора отдела религии газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева. Юрия Чайку, Александра Бастрыкина и Владимира Васильева соответственно просят взять под личный контроль расследование дела, сообщили ИА REGNUM 5 июля в пресс-службе совета.

Напомним, Гаджиев был задержан 14 июля по подозрению в финансировании международных террористов. Решением Советского районного суда города Махачкалы от 18 июля журналист заключён под стражу на два месяца. Попытка адвокатов через Верховный суд Дагестана добиться смягчения меры пресечения не увенчалась успехом. Коллеги подозреваемого уверены в его невиновности и связывают уголовное преследование с его профессиональной деятельностью.

Глава СПЧ Михаил Федотов подписал указанное обращение во время встречи с учредителем газеты «Черновик» Магди Камаловым. Тот в ходе беседы рассказал об аресте своего сотрудника и давлении, которое, по его словам, оказывается на издание.

«Просим Вас взять под личный контроль дело Абдулмумина Гаджиева. И не только потому, что нарушаются его права как человека, как гражданина, но и как общественного деятеля и журналиста. То, что с ним сегодня делают силовые структуры — это плохой пример таких понятий, как «государственность», «право», «закон» и «правосудие» для населения Северного Кавказа», — сказано в письме.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее обеспокоенность арестом Абдулмумина Гаджиева высказал представитель организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир. У себя в Twitter он призвал российские власти провести тщательное и прозрачное расследование дела против журналиста.

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