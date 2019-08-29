Москва, , 15:24 — REGNUM

«Набор первоклассника» в 2019 году в среднем по России стоит 18,5 тысячи рублей. К такому выводу пришли специалисты Росстата, рассчитав цену комплекта по регионам, сообщает 29 августа пресс-служба ведомства.

Комплект включает вещи, канцелярские принадлежности, учебные и дидактические материалы, которые потребуются мальчикам и девочкам в новом учебном году.

«В среднем по России, чтобы собрать в школу мальчика потребуется 18 500,99 рубля, девочку — 22 956,27 рубля», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что дешевле всего собрать мальчика в школу можно будет в Ингушетии, там набор будет стоить 13,5 тыс. рублей. Однако самый недорогой набор для девочки можно будет приобрести в Республике Алтай — всего за 15,9 тыс. рублей.

Напротив, самыми дорогими «наборы первоклассника» оказались на Чукотке в Камчатском крае — по 24,8 тыс. рублей и 31,7 тыс. рублей для мальчика и девочки соответственно.

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«Набор первоклассника» для мальчика включает в себя: брюки (2 шт.), сорочка (3 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (3 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).

Для девочки: платье, сарафан (2 шт.), блузка (3 шт.), юбка (2 шт.), джемпер (1 шт.), туфли детские летние (1 шт.), ботинки, полуботинки (1 шт.), колготки (3 шт.), костюм спортивный (1 шт.), кроссовые туфли (1 шт.), носки (5 шт.), футболка (3 шт.), рюкзак, ранец (1 шт.), авторучка шариковая (5 шт.), карандаш чернографитный (5 шт.), набор фломастеров 12 цветов (1 шт.), альбом для рисования (1 шт.), учебное пособие, дидактический материал, рабочая тетрадь (5 шт.), тетрадь школьная (4 шт.).

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