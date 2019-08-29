Екатеринбург, , 15:23 — REGNUM

Осенняя прививочная кампания по вакцинопрофилактике гриппа стартовала в Екатеринбурге. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Кампания продлится до 16 ноября. За это время планируется поставить прививки 862 тысячам жителей областного центра, в том числе 300 тысячам детей. Поставить прививку можно в поликлиниках по месту жительства или в медицинских пунктах производственных предприятий. Дети смогут привиться в школах.

Напомним, что в 2018 году за время кампании по вакцинопрофилактике гриппа было привито свыше 795 тысяч екатеринбуржцев.