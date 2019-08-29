Кызыл, , 15:16 — REGNUM

Из более чем 2 тыс. выпускников тувинских школ, 70 учеников сдали ЕГЭ-2019 на 90−100 баллов. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Тува.

Причём, более половины из них на высокие оценки сдали экзамен по русскому языку — 40 человек. Далее идут английский язык и обществознание — 8 и 7 соответственно. По математике, истории, литературе, биологии, химии, информатике и немецкому языку высокие оценки получили от 1 до 4 сдававших.

Добавим, что Тува вошла в число восьми пилотных регионов Рособрнадзора, в которых была применена новая технология — доставка заданий ЕГЭ прямо в аудиторию по электронным каналам, в день сдачи экзамена, а также сканирование экзаменационных листов с ответами и отправка их с места сдачи экзамена в центральный пункт.

«Таким образом, условия объективности результатов ЕГЭ практически 100-процентные», — отметили в правительстве республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее высокий уровень организации ЕГЭ в Туве в 2019 году отметила зампред правительства по социальным вопросамТатьяна Голикова, выразив благодарность руководству республики.

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