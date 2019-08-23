Кызыл, , 08:54 — REGNUM

Зампред правительства по социальным вопросам Татьяна Голикова выразила благодарность руководству Тувы за высокий уровень организации ЕГЭ в 2019 году. Республика вошла в число трёх регионов России, где Рособрнадзор испытал новые технологические решения проведения ЕГЭ.

Татьяна Голикова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как сообщает портал «ТуваОнлайн», нововведения позволяют ускорить процесс обработки результатов экзаменов, повысить степень информационной безопасности и уровень объективности проведения государственной итоговой аттестации в целом.

«В ходе ЕГЭ-2019 были применены, в частности, два новых подхода: передачи контрольно-измерительных материалов (КИМ) по сети Интернет в пункты проведения экзаменов (ППЭ) и технологии сканирования экзаменационных материалов непосредственно в экзаменационных аудиториях», — говорится в сообщении.

Между тем, предложения по совершенствованию ЕГЭ всё ещё продолжают поступать. Как сообщало ИА REGNUM, по итогам экзаменационной кампании 2019 года от участников экзаменов, их родителей и педагогов поступило около 40 предложений.

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