Сеул, , 14:47 — REGNUM

По состоянию на ноябрь 2018 году население Южной Кореи выросло на 0,4%, до 51,63 млн человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, общее число детей в возрасте от 0 до 4 лет составило 1,97 млн человек, что является самым низким показателем с 1955 года.

Число пожилых людей в возрасте от 65 лет, напротив, увеличилось до 7,39 млн человек, а в возрасте от 70 лет — до 5,06 млн человек. По состоянию на 2018 год 14,8% населения страны приходится на пожилых людей.

С другой стороны, число населения в возрасте от 15 до 64 лет составило 36,1 млн человек, что на 100 тыс. человек меньше, чем в 2017 году, а в возрасте от 0 до 14 лет — 6,48 млн человек, что составляет 13% от общего населения страны.

Согласно классификации ООН, в 2018 году в Южной Корее наблюдался средний уровень демографической старости.

Однако по прогнозам специалистов, через шесть лет, данный показатель может увеличится до 20% или более, в результате чего Южная Корея станет страной с очень высоким уровнем демографической старости.

В 2018 году число иностранцев, проживающих на территории Южной Кореи, увеличилось на 11,6% и составило 1,65 млн человек. В общей сложности 3,2% населения страны пришлось на иностранцев.