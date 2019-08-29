Осло, , 13:32 — REGNUM

Пожарные в Норвегии выпустили предупреждение об опасности подзарядки электрических скутеров в помещении. Предупреждение выпущено после пожара, возникшего из-за взрыва литиевого аккумулятора в квартире в Осло. Об этом 29 августа сообщает агентство Associated Press.

Ханс-Отто Шьервен, начальник пожарной службы провинции Вестфолл, сказал, что в случае взрыва литиевых аккумуляторов возникают «пожары, которые трудно тушить», так как пламя «быстро распространяется», и призвал граждан избегать их подзарядки в помещении.

По его словам, пожарные немедленно выехали на место происшествия, однако квартира, в которой взорвался аккумулятор, полностью выгорела. Жильцы трех соседних домов вынуждены были провести ночь в другом месте из-за сильного задымления.

В результате пожара никто не пострадал.