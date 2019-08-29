Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM

У жителя Петербурга, устроившего стрельбу из пистолета на детской площадке вечером 26 августа, в ходе обыска обнаружен схрон оружия и боеприпасов. Решением суда мужчина помещен под стражу.

Напомним, хулиганство с оружием произошло на детской площадке на проспекте Ударников. К счастью, никто не пострадал. Стрелявший был задержан участковым. В ходе первоначального осмотра его квартиры сотрудники полиции обнаружили множество патронов и обрез ружья.

Затем полицейские в рамках расследования уголовного дела о незаконном обороте оружия и хулиганстве провели еще один обыск в квартире подозреваемого.«По его итогам обнаружены и изъяты ручная граната без запала, снаряд, около 40 патронов к различному оружию, десятки единиц оружия и частей оружия со следами коррозии <…> Изъятое направлено на экспертизу. Дознание по уголовному делу продолжается», — сообщили 29 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что 28 августа Красногвардейский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении задержанного, ранее судимого Юрия Шуцкого. Причем, как отметили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга, преступник не менее 1 раза выстрелил из пистолета при малолетних детях. Мужчина арестован по 26 сентября 2019 года.

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