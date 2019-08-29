Сосновый Бор, Ленинградская область, , 12:09 — REGNUM

В городе Сосновый Бор в Ленинградской области задержаны трое граждан Узбекистана в возрасте 20, 27 и 44 лет. Они подозреваются в групповом изнасиловании 31-летней женщины, также приехавшей из Узбекистана.

Как сообщили в следственном управлении СКР по Ленинградской области, в ночь с 23 на 24 августа группа мужчин, один из которых знал потерпевшую, в квартире дома в Сосновом Бору изнасиловали женщину, применив к ней физическое насилие.

«Все трое мужчин задержаны в процессуальном порядке. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Назначен весь комплекс судебных экспертиз», — отметили 29 августа в СУ СКР по Ленобласти.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, совершенное группой лиц»). Идет установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Кингисепп Ленинградской области задержан преступник, который совершил сексуальное преступление в отношении двух малолетних девочек на школьном стадионе, где дети занимались физкультурой.

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