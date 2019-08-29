Санкт-Петербург, , 11:17 — REGNUM

Судебные приставы Красногвардейского района Санкт-Петербурга взыскали более 44 миллионов рублей в пользу сотрудников ЗАО «Тоннельный отряд-3». Эти деньги пошли на выплату заработной платы строителям за июнь и июль 2019 года.

Как рассказали в Управлении ФССП по Санкт-Петербургу, задолженность по заработной плате ЗАО «Тоннельный отряд-3» составляла более 27 млн рублей за июнь 2019 года и более 17 млн рублей за июль 2019 года. В отношении должника были возбуждены исполнительные производства.

«В результате принятых мер принудительного исполнения от компании поступили денежные средства для оплаты труда работников, которые были распределены судебными приставами между взыскателями. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением», — сообщили в региональном УФССП.

Как сообщалоИА REGNUM, долги «Метростроя» на несколько месяцев оставили без зарплат сотрудников подрядных СМУ, которые непосредственно ведут проходку тоннелей и строительство станций.

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