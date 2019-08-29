Ростов-на-Дону, , 10:27 — REGNUM

В Ростове-на-Дону коммунальная авария оставила около 10 тыс. горожан без воды. Оперативно устранить проблему не позволяет застройка рынка. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовводоканала».

По имеющейся информация, сообщение об аварии на водопроводе по переулку Днепровскому поступило утром 27 августа. Без водоснабжения остались многоквартирные жилые дома и учреждения, расположенные в микрорайоне Чкаловский.

«Порыв произошел на водопроводной линии диаметром 400 мм, которая проходит по территории продовольственного рынка. По регламенту, возводить капитальные строения на месте пролегания коммуникаций запрещено. Однако на месте аварийной ситуации вместо быстросъемных палаток и киосков построены торговые павильоны», — уточняют специалисты.Чтобы избежать порчи строений, администрация рынка земляные работы ведёт собственными силами. В микрорайон организован подвоз воды.