Сеул, , 10:17 — REGNUM

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин решил лично поддержать развитие альтернативной энергетики в стране. В частности, глава государства теперь будет передвигаться на экологичном автомобиле, работающем на водородном топливе.

Как сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap, на автомобиле уже было совершено несколько испытательных поездок по территории президентской резиденции. Сам автомобиль представляет собой кроссовер южнокорейского производителя Hyundai. Мун Чжэ Ин выразил надежду на то, что водородные автомобили уже в ближайшее время станут привычным способом передвижения граждан взамен их бензиновых и дизельных аналогов. С их помощью удастся многократно сократить выбросы вредных веществ — в частности, микропыли, от которой ежедневно страдают миллионы южнокорейцев. По данным на конец 2017 года, в Южной Корее было зарегистрировано лишь 170 водородных автомобилей. К концу 2019 года это число вырастет до 6400 единиц, полагают аналитики.

Также теперь на водородных автомобилях будут передвигаться сопровождающие главу государства лица — администрация президента уже приобрела несколько Hyundai Nexo.