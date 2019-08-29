Пекин, , 07:53 — REGNUM

Почти 564 тыс. человек по всему Китаю, включая 102 тыс. университетских студентов приняли участие в волонтерской деятельности, целью которой — помощь нуждающимся детям в организации летнего отдыха, сообщили во Всекитайской федерации женщин, сообщает 28 августа агентство Синьхуа.

Организованная федерацией 31 волонтерская группа студентов вузов провела 218 мероприятий в восьми уездах и районах провинций Сычуань, Хунань и Ганьсу. Кроме того, мероприятия включали в себя организацию летних лагерей и местах революционной славы Китая, семинары по воспитанию детей и безопасности по всей стране.

По имеющимся данным, волонтерская деятельность, организованная женскими федерациями Китая на разных уровнях, принесли пользу более чем 7,3 млн детей и их родителей по всей Поднебесной.