Москва, 29 августа 2019, 05:52 — REGNUM
Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь анонсировала прогулку по бульварам в центре Москвы 31 августа. Об этом она заявила в видеоролике на YouTube.
«Я требую, чтобы «независимых» кандидатов допустили на выборы в Москве», — сказала Соболь.
Она сообщила, что совершит прогулку по местам, указанным в одной из заявок на проведение массового мероприятия, не поддержанных мэрией Москвы. Соболь призвала зрителей присоединиться к её акции, указав в ролике маршрут, время и место сбора.
«Я призываю вас выйти на улицу […] и пройти мирным шествием», — сказала незарегистрированный кандидат.
Ранее в Москве прошли несколько несанкционированных акций протеста, завершившихся столкновениями с полицией и массовыми задержаниями.
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