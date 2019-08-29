Москва, , 05:52 — REGNUM

Незарегистрированный кандидат в депутаты Московской городской думы Любовь Соболь анонсировала прогулку по бульварам в центре Москвы 31 августа. Об этом она заявила в видеоролике на YouTube.

«Я требую, чтобы «независимых» кандидатов допустили на выборы в Москве», — сказала Соболь.

Она сообщила, что совершит прогулку по местам, указанным в одной из заявок на проведение массового мероприятия, не поддержанных мэрией Москвы. Соболь призвала зрителей присоединиться к её акции, указав в ролике маршрут, время и место сбора.

«Я призываю вас выйти на улицу […] и пройти мирным шествием», — сказала незарегистрированный кандидат.

Ранее в Москве прошли несколько несанкционированных акций протеста, завершившихся столкновениями с полицией и массовыми задержаниями.

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