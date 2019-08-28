Брянск, , 17:40 — REGNUM

К обсуждению неординарного вида коров на Свенской ярмарке в Брянской области присоединились региональные власти. Животных в костюмы солдат Красной Армии нарядил предприниматель по собственной инициативе, заявили в региональном департаменте сельского хозяйства. Никто из организаторов ярмарки не предъявлял особых требований к оформлению подворий.

Владелец животных не хотел очернять память солдат, его отец сам был бойцом партизанского отряда, сообщает телеканал «Городской». Посетители ярмарки — а это, по данным властей, свыше трёх тысяч участников и более 120 тысяч гостей — могли увидеть двух бурёнок в военных плащах, у одной на голове красовалась пилотка, у другой — шапка-ушанка.

«Креативное» оформление подворий уже не в первый раз становится предметом обсуждений. Так, в 2013 году на ярмарке показали копчёных поросят в форме партизан.

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