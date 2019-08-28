Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM

Строительство Охтинского канализационного коллектора, необходимого для очистки невской и балтийской воды, может быть завершено с опережением — в 2020 году. Об этом сообщил 28 августа глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук, передает корреспондент ИА REGNUM.

Для этих целей, пояснил Бондарчук, ведомство просит из бюджета дополнительно полмиллиарда рублей в 2019 году в рамках корректировки бюджета. Если комитет получит эти деньги, коллектор можно будет сдать в эксплуатацию раньше запланированного.

Напомним, Охтинский коллектор строят с 2015 года в рамках выполнения международных обязательств России по сохранению экосистемы Балтийского моря по рекомендациям Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ).

Всего на коллектор потратят примерно 8,5 млрд рублей. Он должен предотвратить сброс неочищенных сточных вод в реку Охту, что одновременно снизит загрязнение Невы, Финского залива и Балтийского моря.

С момента открытия коллектор примет в себя 25 прямых выпусков, которые сейчас попадают в Охту, впадающую в Неву. Запуск коллектора должен увеличить процент очистки сточных вод в Северной столице с 98,6% до 99,5%.

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