Брянск, , 16:44 — REGNUM

Сотрудничество таможенных служб России и Китая обсудили в многостороннем автомобильном пункте пропуска Погар Брянской области. Коллегам брянцы рассказали о борьбе с контрафактом и электронных технологиях в таможенных операциях, показали работу мобильного инспекционно-досмотрового комплекса. Об этом сообщили 28 августа в пресс-службе Центрального таможенного управления.

В Брянск приехали коллеги из Нанькинской таможни Китайской Народной Республики. Гостей познакомили со спецификой работы приграничной таможни, рассказали, с какой контрабандой сталкиваются брянские сотрудники: от разнообразных наркотических веществ, оружия и продукции военного назначения до самых экзотических предметов флоры и фауны.

«Несмотря на географическую отдалённость Брянской области от восточной границы России, оформление экспортно-импортных поставок между странами в этом году осуществляли свыше 100 китайских компаний. Внешнеторговый оборот с КНР в регионе деятельности таможни составил почти 27 миллионов долларов США», — рассказал начальник Брянской таможни Игорь Ерошин.

По словам руководителя китайской делегации, обмен опытом важен для сотрудничества двух государств в рамках проекта «Новый шёлковый путь», частью которого станет и Брянская область.