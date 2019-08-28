Майкоп, , 16:55 — REGNUM

В новом учебном году власти Адыгеи организуют подвоз к школам более 3 тыс. детей из 123 населенных пунктов. Для этого будет задействовано 70 школьных автобусов, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе правительства региона.

Кроме того, министерство образования и науки Адыгеи направило в Минпросвещения РФ заявку на поставку в республику ещё 39 школьных автобусов, соответствующих современным требованиям.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным минобрнауки Адыгеи, в 2019 году в школы республики пойдут порядка 53 тыс. учащихся, в том числе 6,3 тыс. первоклассников.