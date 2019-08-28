Великий Новгород, , 15:30 — REGNUM

Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) наращивает число студентов за счёт абитуриентов из других регионов страны. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

По его словам, на первом месте из числа иногородних студентов — абитуриенты из Ленинградской области, на втором — из Санкт-Петербурга, на третьем — из Псковской области.

«Это сигнал нашим коллегам, что надо со школьниками работать», — отметил Боровиков.

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Он ожидает, что по итогам приёмной кампании нынешнего года в НовГУ будет зачислено порядка 60% абитуриентов из Новгородской области (год назад — 76%, в 2017 году — 89%).

«Не хочу сейчас судить о том, хорошо это или плохо. Но я надеюсь, что всё больше и больше студентов будет приезжать в Великий Новгород и оставаться здесь на работу», — отметил исполняющий обязанности ректора НовГУ.

В целом, по его словам, число студентов в Новгородском университете в новом учебном году уже превысило 10 тыс. человек, хотя приёмная кампания ещё не окончена. В 2017 году, как напомнил Боровиков, в НовГУ обучалось менее 8 тыс. студентов, но ещё восемь лет назад было 22 тыс. студентов.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, такие цели — увеличить число студентов Новгородского государственного университета вдвое — ставит перед вузом и руководство Новгородской области.

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