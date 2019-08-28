Великий Новгород, , 15:06 — REGNUM

В Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (НовГУ) в новом учебном году зачислена группа иностранных студентов из 120 человек, которые будут обучаться лечебному делу исключительно на английском языке. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 28 августа, на пресс-конференции заявил исполняющий обязанности ректора НовГУ Юрий Боровиков.

По его словам, эти студенты приедут в Великий Новгород, преимущественно, из Бангладеш. Они будут проживать в общежитии вуза по улице Советской Армии.

По данным управления международных связей НовГУ, которые приводит университетское интернет-издание «Газон», в 2018/2019 учебном году в университете обучались 535 иностранных студентов, что составляло 5,8% от общей численности. Больше всего иностранных студентов — 330 человек — из стран Африки, из них более 38% — из Марокко. В Новгородском госуниверситете также обучаются студенты из Анголы, Габона, Конго, Замбии, Кот-д' Ивуара, Ганы, Бенина, Камеруна, Экваториальной Гвинеи. До настоящего время обучение велось на русском языке, который иностранные студенты осваивали на подготовительном факультете.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, НовГУ восстановил аккредитацию по всем образовательным программам, по которым не получил её в 2018 году, то есть вернул себе право выдавать дипломы государственного образца будущим медикам, юристам и педагогам по программам магистратуры, ординатуры и аспирантуры.