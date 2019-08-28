Ставрополь, , 15:06 — REGNUM

Власти Ставрополья взялись за развитие в регионе телемедицины. Она позволит с помощью современных информационно-коммуникационных технологий проводить диагностику вне медучреждений и получать консультации врачей в режиме видеоконференций, сообщили ИА REGNUM 28 августа в пресс-службе губернатора края.

Министр здравоохранения Ставрополья Виктор Мажаров в ходе рабочей встречи с главой региона Владимиром Владимировым доложил, что медики краевой больницы уже провели пилотный выезд телемедицинского комплекса в участковую больницу села Малые Ягуры Туркменского района.

По словам министра, оборудование отработало без сбоев. В течение часа врачи разных профилей проконсультировали десять пациентов. Им, как рассказал Мажаров, был скорректирован курс лечения, даны направления на дополнительное обследование, а часть пациентов будет госпитализирована.

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Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года эксперты Национального агентства финансовых исследований опросили 1,6 тыс. человек в 150 населенных пунктах в 50 регионах России и пришли к выводу, что порядка 56% жителей страны не хотят консультироваться с врачом с помощью телемедицины.