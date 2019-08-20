Москва, , 10:51 — REGNUM

Более половины жителей России (56%) не хотят консультироваться с врачом с помощью телемедицины. Таковы данные Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

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Готовы к дистанционным консультациям по видеосвязи 42% опрошенных, 2% затруднились ответить. 40% респондентов следят за технологическими новинками в сфере медицины.

Проявляют интерес к «умным браслетам», которые следят за состоянием здоровья человека и передают данные врачу, 57% опрошенных. Такие устройства вызывают интерес у всех граждан, кроме людей старшего поколения.

Опрос проведен в июне 2019 года. Опрошены 1600 человек старше 18 лет в 150 населенных пунктах в 50 регионах России. Статпогрешность не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, 61% жителей России, оценивающих своё здоровье как нормальное, готовы получать медицинские услуги дистанционно в той или иной форме.

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