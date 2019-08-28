Кы, , 15:01 — REGNUM

Тува вошла в пятёрку российских регионов с наиболее напряжённой ситуацией на рынке труда. На каждую открытую вакансию в этой республике числится более пяти безработных, что в десять раз больше, чем в среднем по России.

Такие данные приводит RT со ссылкой на данные Роструда. Туву по этим показателям опережают только республики Северного Кавказа.

Так, безусловным лидером стала Ингушетия, где коэффициент напряжённости на рынке труда равняется 118,4. При имеющихся 206 предложениях о работе официальных безработных насчитывается около 24,3 тыс. человек.

Далее следуют Чечня с коэффициентом в 23,8, Дагестан (18,6), и Северная Осетия (6,1).

Напротив, сложнее всего работодателям в Амурской и Еврейской автономной областях, где коэффициент равняется 0,1.

Добавим также, что Тува является самым бедным сибирским регионом с наибольшим процентом жителей с доходами ниже прожиточного минимум. При этом, как сообщало ИА REGNUM, стоимость всех видов моторного топлива в республике самая высокая в Сибири.

Читайте также: Тува: население самое бедное в Сибири, бензин — самый дорогой