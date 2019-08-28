Тихвин, Ленинградская область, , 12:04 — REGNUM

Работники Тихвинского вагоностроительного завода будут получать увеличенную компенсацию за питание в столовых, сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее дотация составляла 55 рублей, сейчас она увеличена до 70 рублей. Специальную поддержку на заводе обеспечили электрогазосварщикам и обрубщикам Центролита — в связи с повышенными нагрузками и напряженностью работы их дотация составит 150 рублей в день.

«Сегодня средняя стоимость комплексного обеда в столовых промплощадки — 110 рублей. Меню включает в себя порядка 2 000 наименований блюд. Так, в летние месяцы в ассортименте блюд много овощей. В зимнее время в рацион добавляются высококалорийные продукты, богатые белком и жирами. В периоды сезонных заболеваний на столах заводчан появляется мед, чеснок, фиточаи. Каждый месяц в столовых проходят дни национальной кухни. В это время подаются оригинальные блюда стран СНГ и Европы», — сообщили на заводе.

Отмечается, что компенсация питания не предусмотрена законодательством, а введена исключительно по инициативе руководства компании. Ежемесячно завод затрачивает на выплату дотации на питание более 12,8 млн рублей.

Тихвинский вагоностроительный завод — новое высокотехнологичное предприятие, реализованное по проекту greenfield (с нуля) на территории одного из советских индустриальных гигантов Северо-Запада — тихвинского производственного объединения «Кировский завод». Крупнейший производитель грузовых вагонов в СНГ.

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